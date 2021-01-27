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Политолог назвал возможные главные темы выступления Путина на Давосском форуме
Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Политолог назвал возможные главные темы выступления Путина на Давосском форуме

Елена Фролова

Политика

Президент России Владимир Путин станет участником Всемирного экономического форума в Давосе 27 января. О том, какие акценты в своем выступлении сделает российский лидер, в комментарии Nation News рассказал доктор политических наук Александр Гусев.

По мнению спикера, решение Владимира Путина выступить на форуме — хороший знак. Доклад президента России станет важным месседжем мировому сообществу. Эксперт отметил, что данное мероприятие в Давосе является важной площадкой, на которой обязаны выступать лидеры крупнейших стран. Для России это важно еще и потому, что она сегодня не может выступать на многих международных площадках.

— Выступление Владимира Путина следует рассматривать как важный посыл мировой общественности. Конечно, там нужно говорить не только о возросшей опасности пандемии, но и в целом о причинах кризиса, — пояснил Александр Гусев.

По его словам, важно отметить объединение усилий в борьбе с новыми вызовами. Доктор политических наук объяснил, что одной из неотъемлемых целей форума является необходимость «глобально сверить часы и предложить пути выхода».

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