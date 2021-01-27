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«Мне свойственно разочаровываться»: Волочкова заявила о расставании с мужчиной
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Мне свойственно разочаровываться»: Волочкова заявила о расставании с мужчиной

Виктория Федотова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что решила расстаться в свой день рождения с любимым мужчиной. По ее словам, они долго жили вместе, их объединяло множество прекрасных моментов.

—Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими. Но мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках, — написала балерина на своей странице в Instagram.

Артистка считает, что ей пришлось пройти много испытаний и трудностей, намекнув, что ее мужчина, имя которого она не называет, характером был слабее ее.

— С сильной духом женщиной рядом может быть только мужчина, сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. По характеру. Для меня еще значимой ценностью является мое творчество, которому я посвятила всю мою жизнь. И рядом со мной может быть тот человек, кто будет любить и уважать этот аспект, как и меня, — пояснила Волочкова.

Она добавила, что решила не лгать себе, после того, как осознала, что ей нужно многое изменить.

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