Двух российских теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи
Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах. Об этом сообщила пресс-служба Tennis Integrity Unit.
Уточняется, что спортсменки признаны виновными в участии в двух договорных матчах в парном разряде, передает ТАСС.
Софию Дмитриеву также обвинили в отказе сотрудничать со следствием. Теннисистка занимает 900-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Алия Мердеева занимает 982-ю строчку списка.
Ранее сборную России по лыжным гонкам лишили бронзы на Кубке мира из-за «неспортивного поведения» одного из участников команды.
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