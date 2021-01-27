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Двух российских теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи
Фото: Pixabay / StockSnap

Двух российских теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Виктория Родимкина

Спорт

Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах. Об этом сообщила пресс-служба Tennis Integrity Unit.

Уточняется, что спортсменки признаны виновными в участии в двух договорных матчах в парном разряде, передает ТАСС.

Софию Дмитриеву также обвинили в отказе сотрудничать со следствием. Теннисистка занимает 900-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Алия Мердеева занимает 982-ю строчку списка.

Ранее сборную России по лыжным гонкам лишили бронзы на Кубке мира из-за «неспортивного поведения» одного из участников команды.

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