Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Пенкин рассказал, как ему удалось похудеть
Фото: официальный сайт Сергея Пенкина

Сергей Пенкин рассказал, как ему удалось похудеть

Елена Фролова

Звезды

Певец Сергей Пенкин рассказал поклонникам, как ему удалось скинуть десять килограммов за 14 дней. Об этом сообщает New Inform.

Уточняется, что артист решил заняться собой накануне 60-летнего юбилея. По словам Пенкина, минус 10 килограммов за две недели — не конечный результат. Он намерен добиться большего. Музыкант признался, что достаточно долго его вес составлял около 120 килограммов. И приближающийся праздник заставил его плотно заняться похудением. Так, артист исключил из своего рациона большую часть вредных продуктов.

— Кроме того, я не ем по вечерам. Не употребляю в пищу соль, сахар. Исключил все спиртное и мучное. Пью кефир и ем сырые овощи, – пояснил Сергей Пенкин.

Он также добавил, что поставил цель сбросить до юбилейного концерта еще 17 килограммов.

Читайте также: «Позанимался бы с Колей вокалом»: Пенкин высказался о пении Баскова

певецздоровьеСергей Пенкин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Все мнения
О проекте