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Роспотребнадзор назвал процент взрослых, которые тяжело переносят COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роспотребнадзор назвал процент взрослых, которые тяжело переносят COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Каждый пятый взрослый тяжело переносит коронавирус, в 5 процентах случаев требуется реанимация. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в среду, 27 января.

— Мы в настоящий момент констатируем, что у около 20 процентов взрослых заболевание протекает тяжело и требует к себе особого внимания, — сказал Александр Горелов.

Он отметил, что в 5 процентах случаев пациенту требуется лечение в реанимации интенсивной терапии. Специалист также рассказал, что тяжелая форма COVID-19 встречается только у 0,2 процента детей, а среднетяжелая форма — у 17 процентов детей.

Инфекционист добавил, что с возрастом тяжесть заболевания нарастает, а наиболее тяжелое течение заболевания отмечается у граждан старше 65 лет, сообщает Интерфакс.

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