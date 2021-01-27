Объявлена дата встречи вице-премьеров России, Армении и Азербайджана в Москве

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Вице-премьеры трех стран — России, Армении и Азербайджана — встретятся в Москве в конце января. Об этом заявили в пресс-службе замглавы армянского правительства Мгера Григоряна.

— Встреча состоится 30 января в Москве, — сказали агентству «Арменпресс» в кабмине.

Политики проведут совещание, чтобы обсудить вопросы по разблокировке региональных транспортных коммуникаций. Мероприятие будет проводиться на фоне закрепления успеха в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

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