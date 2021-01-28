МВД России запретило использовать ретушь на фотографии для паспорта

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Новый административный регламент Министерства внутренних дел России о выдаче и замене российских паспортов вступил в силу. Теперь граждане РФ не смогут ретушировать и обрабатывать фотографии для паспортов.

— Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки, — говорится в документе.

В регламенте отметили, что на фото должно быть «достоверно отображено» лицо гражданина. Для снимка запрещается использовать цветные контактные линзы. Можно фотографироваться в очках без тонированных стекол, при этом оправа не должна закрывать глаза. Фото на паспорт нельзя делать в форменной одежде, верхней одежде и в шарфах, которые закрывают часть лица.

Головной убор можно оставить на фото только по религиозным убеждениям. Помимо этого, МВД требует, чтобы в документе использовалось фото, которое соответствует возрасту человека в день подачи заявления. Снимок может быть черно-белым или цветным, передает «Российская газета».

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