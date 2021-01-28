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Власти Дании продлили ограничения из-за коронавируса до 28 февраля
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Власти Дании продлили ограничения из-за коронавируса до 28 февраля

Кирилл Николаев

В мире

Власти Дании продлили введенные в стране ограничения из-за коронавирусной инфекции до 28 февраля. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, мутировавший штамм коронавируса распространяется. Власти Дании сделают все возможное для остановки этого процесса.

Фредериксен отметила, что послабления делаются лишь для школьников младших классов. Они смогут вернуться к занятиям в очной форме, сообщает РИА Новости.

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