Роспотребнадзор рассказал, как защититься от постельных клопов

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Постельные клопы чаще всего обитают в помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием. Об этом в пятницу, 29 января, рассказали в Роспотребнадзоре.

Обычно постельные клопы попадают в помещение с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Они могут переползать из соседних квартир по каналам вентиляции, через электрические розетки, а в теплое время – по наружным стенам домов. Рассадником клопов могут быть чердаки . Реже насекомое можно «подцепить» в транспорте и в других местах скопления людей.

О появлении в доме клопов можно догадаться по наличию укусов на теле после сна. Клопы питаются кровью, поэтому их тянет к человеку. Чтобы обнаружить вредителей как можно раньше, рекомендуется чаще менять постельное белье.

Чтобы избежать размножения в доме клопов, необходимо регулярно проводить уборку помещений, периодически осматривать мебель, постельные принадлежности, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, на картинах, на внутренней стороне обоев, пятна крови на постельном белье.

Важно делать косметический ремонт квартир, белить потолки, тщательно оклеивать стены обоями, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

В гостинице рекомендуется сначала внимательно осмотреть постель, а при малейших признаках наличия постельных клопов отказаться от проживания в данном заведении. Поселившись в номере, следует держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее проникнуть в вещи.

Грязное белье рекомендуются складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. По возвращении домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, на обработку при высокой температуре.

Для уничтожения клопов применяются дезинсекционные средства, прошедшие государственную регистрацию. Использовать их можно самостоятельно, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее врач объяснила, почему опасно расчесывать места укусов клопов.

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