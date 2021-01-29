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Московские врачи вылечили от коронавируса более 803 тысяч человек
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса более 803 тысяч человек

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились 6180 человек. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, общее число тех, кто выздоровел, увеличилось до 803 642.

В Москве за минувшие сутки выявлено 2799 новых случаев коронавируса. Общее число тех, кто заболел, в столице выросло до 925 358. Кроме того, в России за последние 24 часа выявили 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни.

Московские врачи вылечили от коронавируса более 803 тысяч человекФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в столице изучат возможность использовать для лечения плазму с антителами к коронавирусу, которую получили у доноров, сделавших прививку от инфекции.

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