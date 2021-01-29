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Израильские ученые обнаружили остатки «царских одежд»
Фото: pixabay.com

Израильские ученые обнаружили остатки «царских одежд»

Елена Фролова

Наука

Остатки тканого полотна, кисточку и волокна шерсти обнаружили во время раскопок в Израиле. О находке исследователей сообщает «Мир 24».

Ученые утверждают, что возраст этих уникальных вещей составляет около трех тысяч лет. Библейским описаниям пурпурных одежд соответствовал оттенок обнаруженной ткани. Подобные вещи носили царь Соломон и другие древние правители. Научные деятели считают, что теперь у них есть возможность «заглянуть в гардероб» библейских царей.

Тогда было сложно раздобыть пурпурный краситель, который придавал тканям яркий цвет. Из-за этого такая одежда отличалась дорогой ценой. Она была доступна лишь избранным.

— Это захватывающее и важное открытие. В древности пурпурная одежда ассоциировалась со знатью, священниками и, конечно, с царской семьей, — прокомментировали израильские ученые.

По результатам радиоуглеродного датирования удалось подтвердить, что находки относятся примерно к 1000 году до нашей эры. Это соответствует временам библейских царств Соломона и Давида в Иерусалиме.

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