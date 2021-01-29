Малышева объяснила, почему переболевшим COVID-19 не нужно делать прививку

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, вакцинация не рекомендована.

— Все переболевшие имеют антитела. Факт нахождения антител вне зависимости, были у вас симптомы или нет, говорит, что ваш организм встретился с коронавирусом и выработал иммунные антитела. Теперь это белки памяти, и если коронавирус снова попадет в организм, они его нейтрализуют, — пояснила врач.

Получить вакцину тем, кто не знает, есть ли у них антитела, не страшно, считает Малышева. Они могут сделать прививку от COVID-19.

Видео опубликовано на YouTube.

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