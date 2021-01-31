«Пишешь проклятья?»: Ургант пошутил над Бузовой после ее разрыва с Давой

Иван Ургант расспросил Ольгу Бузову про ее разрыв с блогером / Фото: instagram.com/egorkreed

Телеведущий Иван Ургант пошутил на тему расставания певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна. Влюбленные были вместе около полутора лет, но 22 января они разошлись. Об этом сообщила сама артистка на странице в соцсети Instagram.

Бузова рассказала, что расставание далось ей тяжело и попросила поклонников не задавать ей лишних вопросов на эту тему. Но Ургант на своей программе на Первом канале расспросил звезду про ее свадьбу на Мальдивах и уточнил, почему после этого она решила расстаться с рэпером.

Бузова ответила, что пока не готова говорить на тему.

— Ты сильная женщина, легко это переживешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятья? Не будем эту рану пока трогать, пускай она чуть-чуть схватится, — иронично отметил ведущий на программе «Вечерний Ургант».

Ранее Бузова сообщила, что рассталась с Давой, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял ей. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

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