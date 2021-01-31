Синоптики сообщили о погоде в Москве 31 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В воскресенье, 31 января, столичный регион окажется во власти южного циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре-два градуса. В Подмосковье ожидается семь-два градуса мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в последний январский день в столичный регион вернется зимняя погода. Атмосферное давление продолжит понижаться и будет ниже нормы на 20 единиц, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. Неблагоприятным внешним фактором в этот день может стать и слабо возмущенный геомагнитный фон.

Людям, предрасположенным к спастическим реакциям, перенесшим острые сосудистые нарушения, страдающим ишемической болезнью сердца, гипертоникам и гипотоникам, с частыми приступами мигрени нужно более внимательно отнестись к своему здоровью. Вовремя выполнять рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия, полезны прогулки на свежем воздухе, способствуют улучшению самочувствия седативные средства растительного происхождения.

Для практически здоровых людей рекомендуется также нормализовать режим труда и отдыха, а слабо морозная погода является благоприятной для прогулок и занятий зимними видами спорта, что благоприятно сказывается на общем самочувствии, активности и настроении.

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