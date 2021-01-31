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Ученые выяснили, как по языку выявить коронавирус
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые выяснили, как по языку выявить коронавирус

Никита Абрамов

Здоровье

Ученые рассказали об опасности появления шишек на языке при заболевании коронавирусом. Согласно заявлениям экспертов, в среднем 25 процентов заболевших COVID-19 жалуются на проблемы полости рта.

Отмечается, что множество пациентов замечают припухлости на языке, которые сопровождаются воспалением.

Исследователи объяснили это работой ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), большое количество которого находится на языке. Данный фермент реагирует на появление вируса в организме.

Также эксперты уточнили несколько других признаков заболевания коронавирусной инфекцией, среди которых потеря вкуса, непроизвольный скрежет зубов, сухость во рту и кровотечения, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте The British Journal of Dermatology.

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