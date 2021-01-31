Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичных водителей предупредили о гололеде на дорогах до утра понедельника
Фото: Анна Быкова

Столичных водителей предупредили о гололеде на дорогах до утра понедельника

Никита Абрамов

Транспорт

Московских водителей предупреждают о гололеде и порывистом ветре. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил Департамент транспорта Москвы.

— В Москве с 19:00 31 января до 10:00 1 февраля ожидаются порывы ветра 12–17 метров в секунду. Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве посоветовали соблюдать осторожность, не совершать резких маневров на дорогах, а также не парковать автомобили около слабоукрепленных конструкций.

Читайте также: Жителям столицы напомнили о компенсационных маршрутах вдоль Калужско-Рижской линии

гололедДепартамент транспорта Москвыводителям
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте