Столичных водителей предупредили о гололеде на дорогах до утра понедельника

Фото: Анна Быкова

Московских водителей предупреждают о гололеде и порывистом ветре. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил Департамент транспорта Москвы.

— В Москве с 19:00 31 января до 10:00 1 февраля ожидаются порывы ветра 12–17 метров в секунду. Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве посоветовали соблюдать осторожность, не совершать резких маневров на дорогах, а также не парковать автомобили около слабоукрепленных конструкций.

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