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Выпускникам напомнили о завершении приема заявлений на участие в ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Выпускникам напомнили о завершении приема заявлений на участие в ЕГЭ

Татьяна Плотникова

Образование

В понедельник, 1 февраля, завершается прием заявлений школьников, желающих принять участие в едином государственном экзамене в 2021 году.

Одиннадцатиклассникам, которые собираются в 2021 году поступать в высшие учебные заведения, требуется сдать один обязательный ЕГЭ — по русскому языку. Экзамен по математике базового уровня в этом году не проводится, математику профильного уровня и остальные предметы школьники должны выбрать с учетом требований вузов, в которые собираются поступать.

Десятиклассники, завершившие в 2020/2021 учебном году освоение отдельных учебных предметов, также могут сдать единый государственный экзамен по этим предметам, поскольку в 2020 году такой возможности не было из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, должны для получения аттестата сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена — русский язык и математику, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, как будет организована процедура сдачи ЕГЭ в 2021 году.

Читайте также: Названы сроки сдачи экзаменов для выпускников, не планирующих идти в вузы

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