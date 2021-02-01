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Роспотребнадзор раскрыл главные схемы мошенников в период пандемии
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор раскрыл главные схемы мошенников в период пандемии

Татьяна Плотникова

Общество

В период пандемии коронавирусной инфекции активизировались мошенники, которые пытаются поживиться за счет граждан при помощи определенным преступных схем. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Роспотребнадзор.

Как отмечает пресс-служба ведомства, мошеннические схемы во время пандемии можно разделить на три группы.

В первую группу входят предложения о продаже несуществующих товаров или услуг, а также о предоставлении социальных льгот, якобы положенных конкретным гражданам.

В частности, в интернете появилось множество сайтов, предлагающих приобрести какое-либо «чудо-средство», снижающее риск инфицирования COVID-19. В действительности выясняется, что мошенники пытаются продать доверчивым гражданам обычные приборы и средства, в избытке имеющиеся на рынке, причем по многократно завышенной цене и без надлежащей документации.

Мошенники могут предложить провести в квартире бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию квартиры. Как правило, цель такого визита – квартирная кража, поэтому ни в коем случае не следует впускать посторонних людей в свое жилище.

Вторая группа мошеннических схем включает в себя лжеблаготворительные акции. В частности, злоумышленники могут попросить пожертвовать средства пожилым людям или соотечественникам, якобы оставшимся за рубежом, объявить сбор денег на лечение больных коронавирусом. Отправленные в таких ситуациях деньги, скорее всего, вернуть не удастся, поэтому следует тщательно проверять такие обращения.

Третья группа преступных схем — ложные предложения о работе. Мошенники могут заявить о необходимости предварительно купить некие методические материалы, чтобы ознакомиться с будущими обязанностями. Кроме того, под видом приглашения на онлайн-конференцию граждан могут заставить перейти по небезопасным ссылкам.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции следует черпать информацию о заболевании и борьбе с ним строго из официальных источников. Однако и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку мошенники могут создавать вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее россиян предупредили, что в Сети активизировались мошенники под видом предсказателей и магов.

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