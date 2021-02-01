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Незаконную постройку снесли на юге Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Незаконную постройку снесли на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 14с2 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной в Южном административном округе столицы.

Нелегальную постройку площадью 65 квадратных метров обнаружили в Донском районе по адресу улица Орджоникидзе, владение 14. Рядом со строением 2 по данному адресу находилось одноэтажное нежилое кирпично-металлическое строение.

Объект не был поставлен на государственный кадастровый учет, разрешение на его строительство не выдавалось. На участок под ним земельно-правовые отношения также не оформлены.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, объект не эксплуатировался, его назначение не установлено. Предположительно, ранее постройка использовалась под хозяйственные цели. В настоящее время участок освобожден от самостроя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Госинспекция добилась демонтажа складов, нелегально возведенных в Замоскворецком районе.

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