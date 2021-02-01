Незаконную постройку снесли на юге Москвы

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Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 14с2 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной в Южном административном округе столицы.

Нелегальную постройку площадью 65 квадратных метров обнаружили в Донском районе по адресу улица Орджоникидзе, владение 14. Рядом со строением 2 по данному адресу находилось одноэтажное нежилое кирпично-металлическое строение.

Объект не был поставлен на государственный кадастровый учет, разрешение на его строительство не выдавалось. На участок под ним земельно-правовые отношения также не оформлены.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, объект не эксплуатировался, его назначение не установлено. Предположительно, ранее постройка использовалась под хозяйственные цели. В настоящее время участок освобожден от самостроя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Госинспекция добилась демонтажа складов, нелегально возведенных в Замоскворецком районе.

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