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Более пяти тысяч телеконсультаций ежедневно проводят для пациентов с COVID в Москве
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Более пяти тысяч телеконсультаций ежедневно проводят для пациентов с COVID в Москве

Ксения Монахова

Город

Специалисты столичного телемедицинского центра каждый день проводят около пяти тысяч консультаций для горожан, которые лечатся от коронавируса на дому. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Врачи работают круглые сутки и общаются с пациентами по видео- и аудиосвязи. Отмечается, что телемедицинский центр был создан весной 2020 года на базе единой цифровой платформы столичного здравоохранения.

— Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустить перегрузки системы, — подчеркнули в пресс-службе.

Если назначено лечение на дому, человек с коронавирусом переходит под наблюдение врачей центра телемедицины и поликлиники. В случае установления у пациента определенных симптомов специалисты назначают очный осмотр или даже госпитализацию. Помимо этого врачи наблюдают за здоровьем москвичей, которые участвуют в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в центре работает около 200 врачей-специалистов, прошедших дополнительное обучение для оказания помощи горожанам с COVID-19, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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