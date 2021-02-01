На московском портале поставщиков обновили механизм проведения закупок малого объема

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На портале поставщиков в Москве обновлен механизм проведения закупок малого объема. Таже доработан порядок взаимодействия пользователей.

Отмечается, что нововведения помогут московским заказчикам дополнительно сэкономить до двух миллиардов рублей в год.

— На портале был сокращен перечень видов продукции для прямых закупок, разработаны типовые контракты, определен порядок работы с финансовым обеспечением контракта, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что теперь на портале поставщиков возможна блокировка за злоупотребление сервисами. Например, санкции будут действовать за оскорбления или использование функций портала не по назначению.

Если во время котировочной сессии цена будет понижена менее чем на 0,5 процента от начальной цены, то она автоматически закончится на последней ставке участника. Ранее это не было регламентировано. Также введен минимальный срок закупки по потребностям, который составит три часа.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, портал поставщиков повысил требования к участникам и модернизировал контроль новых положений регламента.

— Теперь по итогам котировочных сессий, если победитель не подписал контракт в регламентированный срок, у участника, который сделал следующую за победителем ставку, появляется возможность подписать контракт. Таким образом, заказчикам не требуется повторно проводить котировочные сессии, что сократит время на поиски подрядчика, — пояснил Эдуард Лысенко.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что портал поставщиков активно развивается. По его словам, с помощью типовой документации московские заказчики, а также часть регионов России уже пользуются типовыми контрактами при осуществлении закупок малого объема, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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