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Сотрудник Росгвардии в Москве спас едва не попавшую под колеса машины пожилую женщину
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудник Росгвардии в Москве спас едва не попавшую под колеса машины пожилую женщину

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

В столице сотрудник Росгвардии спас пожилую женщину, которая едва не попала под колеса автомобиля. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на Комсомольской площади в районе Казанского вокзала росгвардеец заметил пожилую женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Мужчина увидел, как в сторону пенсионерки движется автомобиль на высокой скорости.

Сотрудник Росгвардии оперативно среагировал и поспешил ей помочь. Загородив собой пожилую женщину, он подал знак водителю автомобиля, который остановил транспортное средство. Росгвардеец перевел пенсионерку на противоположную сторону проезжей части.

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