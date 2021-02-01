Астрологи назвали три пары знаков зодиака, обреченных на расставание

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Астрологи назвали три пары знаков зодиака, чьи союзы не имеют шансов на успех.

Так, между Овном и Раком возможны романтическая привязанность и даже брак. Однако им как полным противоположностям не избежать скандалов и ссор. Овны полны энергии и стремятся быть в центре внимания в компании, Рак же обидчив и меланхоличен. Им не понять авантюризма Овнов, и их пара томится от общего дискомфорта.

В паре Стрельца и Скорпиона оба партнера бывают подозрительными и ревнивыми. Накал их ссор нарастает как снежный ком и рискует вылиться в откровенную агрессию. Стрельцы склонны к интригам и сплетням, Скорпионы же не готовы мириться с ложью. Обычно их союз держится лишь на яркой интимной жизни, и брак часто заканчивается разводом.

Представители Близнецов и Весов обладают разным образом мышления и темпераментом. Беззаботные Близнецы тоскуют рядом с обстоятельными Весами, в то время как Весов ужасает легкомысленность их партнеров. Часто инициатором разрыва выступают именно Весы, сообщает Пятый канал.

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