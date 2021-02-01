«Торговые связи или военные союзы»: сваха Сябитова рассказала, как раньше заключались браки

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Телеведущая и сваха Роза Сябитова объяснила подписчикам, для чего раньше заключались браки и почему это происходило не по любви. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

— Брачные узы всегда были важным атрибутом жизни людей, особенно тех, кто был у власти. Браком можно было заручиться поддержкой соседней страны, наладить выгодные торговые связи или заключить военные союзы. Браком можно было спасти жизнь, стать королем или императором. Мудрые правители знали силу брака и «брачной» дипломатии, — подчеркнула телеведущая.

Она отметила в своем Instagram, что ни одному человеку никогда не удавалось совместить любовь и власть, потому что люди всегда отказываются от одного ради другого. По словам Сябитовой, в таких браках действует только одно правило — это жертва во имя любви ради власти.

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