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Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом актрисы Жемчужной
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом актрисы Жемчужной

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Екатерина Жемчужная, которая ранее была госпитализировала в связи с выявленным COVID-19, рассказала, что чувствует себя лучше.

— Немножечко получше чувствую, лежу в больнице, капельницы мне делают, ухаживают за мной здесь, — цитирует народную артистку агентство городских новостей «Москва».

По словам Жемчужной, пока неизвестна дата ее выписки из медучреждения.

Ранее сообщалось, что актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная проходит лечение от коронавируса в больнице.

Жемчужная, которой в марте исполнится 77 лет, известна по ролям в картинах «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и других.

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