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«Чудо-средства» и «паспорта вакцинации»: названы новые способы обмана мошенниками
Фото: www.pexels.com/cottonbro

«Чудо-средства» и «паспорта вакцинации»: названы новые способы обмана мошенниками

Елена Фролова

Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых мошеннических схемах, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщает телеканал «360».

Доверчивым людям предлагают купить «чудо-средства» от коронавируса или получить несуществующие компенсации, а также многое другое. По информации ведомства, в интернете существует множество сайтов, которые продают очистители воздуха и другую технику, которая якобы очищает помещение от вирусов, в том числе от ковида. В итоге клиент покупает обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром. Разница лишь в том, что тратит на это он в разы больше. Другие аферисты предлагают приобрести лекарства или приборы, которые лечат от коронавирусной инфекции.

Еще один распространенный вид обмана — это предложение оформить «паспорта вакцинации». Как передает «Царьград», специалисты предупреждают граждан о том, как не стать жертвами мошенников. Во-первых, нельзя сообщать посторонним свои персональные данные, в том числе пароли и логины от сайта госуслуг.

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