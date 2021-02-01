Американские ученые обнаружили останки «метиса» неандертальца и человека

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Факты, свидетельствующие о скрещивании между неандертальцами и древними людьми, обнаружили американские ученые. Об этом сообщает «Мир 24».

Исследование провели специалисты Кентского университета. Они изучили зубы, которые нашли в пещере Ла-Котт-де-Сен-Брелад (остров Джерси). В результате научные деятели пришли к выводу, что эти останки принадлежат потомку смешанного союза. Отмечается, что зубы были обнаружены еще в начале ХХ века. Однако только современные исследователи смогли их идентифицировать.

По мнению экспертов, они принадлежат двум разным особям. При этом в обоих случаях были обнаружены черты, характерные как для неандертальцев, так и для предков современных людей. Возраст останков составляет около 48 тысяч лет. Ученые предполагают, что эта находка вполне может быть одним из самых последних неандертальских останков, известных на данный момент.

Помимо того, это первый случай обнаружения «метисов» настолько далеко от Западной Европы.

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