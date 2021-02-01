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Совет Безопасности ООН проведет заседание по Минскому комплексу мер по Украине
Фото: twitter.com/reallAssaf

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Минскому комплексу мер по Украине

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 11 февраля проведет заседание, посвященное годовщине подписания Минского комплекса мер по Украине. Об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

По ее словам, встреча будет проведена по запросу Российской Федерации. Заседание включено в график Совета Безопасности ООН на февраль, сообщает РИА Новости.

В настоящее время неизвестно, кто выступит с докладом перед Совбезом.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Минские соглашенияООНУкраина
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