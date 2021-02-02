Пристававшего к детям мужчину задержали в Хабаровске

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В Хабаровске полиция задержала мужчину, который, по предварительной информации, предлагал несовершеннолетним пойти с ним под надуманным предлогом. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во вторник, 2 февраля.

По данным следователей, в январе этого года в полицию поступила информация, что в Хабаровске неизвестный мужчина заманивал детей сладостями, предлагая пойти с ним. Несовершеннолетние отказались от предложения мужчины и сообщили о случившемся родителям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый был задержан.

Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

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