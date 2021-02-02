Мировые цены на нефть растут на фоне новостей о ситуации с коронавирусом и ОПЕК+

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Мировые цены на нефть утром во вторник, 2 февраля, растут в пределах 1 процента, инвесторы позитивно оценивают перспективы спроса на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7:41 по московскому времени цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,94 процента — до 56,86 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI повышалась на 0,99 процента. Их цена составила 54,08 доллара за баррель.

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне новостей о ситуации с коронавирусом и ОПЕК+.

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