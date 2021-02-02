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Филиал центра соцобслуживания «Тимирязевский» на севере столицы отремонтируют
Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

Филиал центра соцобслуживания «Тимирязевский» на севере столицы отремонтируют

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, проезд Черепановых, 22 Карта всех событий

Филиал «Коптево» территориального центра социального обслуживания «Тимирязевский» на севере столицы будет отремонтирован. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что филиал располагается на первом этаже дома № 22 на проезде Черепановых. Здание построено в 1959 году. Ремонтные работы включат в себя замену дверей и окон, а также подоконников и оконных отливов.

— Кроме того, запланирована частичная замена внутренних перегородок, расширение отдельных дверных проемов и обновление наружной облицовки крылец и пандусов, — уточнил Валерий Леонов.

Предполагается, что постройку оборудуют противопожарными устройствами. В здании поменяют светильники, выключатели и розетки. Также будет обновлена система водоснабжения, водоотведения. Специалисты восстановят системы кондиционирования административных помещений, расположенных на первом этаже.

Информационные средства будут предусмотрены для маломобильных горожан. Дня них адаптируют санитарные кабины и места отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Два дома по программе реновации построили в Тимирязевском районе Москвы

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