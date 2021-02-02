Филиал центра соцобслуживания «Тимирязевский» на севере столицы отремонтируют

Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проезд Черепановых, 22 Карта всех событий

Филиал «Коптево» территориального центра социального обслуживания «Тимирязевский» на севере столицы будет отремонтирован. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что филиал располагается на первом этаже дома № 22 на проезде Черепановых. Здание построено в 1959 году. Ремонтные работы включат в себя замену дверей и окон, а также подоконников и оконных отливов.

— Кроме того, запланирована частичная замена внутренних перегородок, расширение отдельных дверных проемов и обновление наружной облицовки крылец и пандусов, — уточнил Валерий Леонов.

Предполагается, что постройку оборудуют противопожарными устройствами. В здании поменяют светильники, выключатели и розетки. Также будет обновлена система водоснабжения, водоотведения. Специалисты восстановят системы кондиционирования административных помещений, расположенных на первом этаже.

Информационные средства будут предусмотрены для маломобильных горожан. Дня них адаптируют санитарные кабины и места отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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