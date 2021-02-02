Кабмин опроверг информацию о возможном введении продовольственных карточек в России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Правительство России не планирует обсуждать вопрос о введении продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки россиян. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков во вторник, 2 февраля.

— Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается, — сказал он.

Представитель кабинета министров отметил, что предпочтение отдается тем мерам, которые помогут в долгосрочной перспективе вывести российские семьи из бедности. В частности, планируется организовать переобучение, содействие в трудоустройстве, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Борис Беляков отметил, что в стране уже прорабатываются различные программы социальной поддержки населения. В большинстве своем эти меры носят финансовый характер, пояснил пресс-секретарь главы правительства.

Ранее СМИ сообщили, что в кабмине планируют рассмотреть возможность предоставления продовольственной помощи нуждающимся.

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