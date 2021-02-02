Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончался актер из фильма «Воды слонам!»
Фото: Alan Light / CC BY 2.0

Скончался актер из фильма «Воды слонам!»

Анастасия Колоскова

Звезды

Американский актер Хэл Холбрук, известный по фильмам «Воды слонам!» и «Линкольн», умер в США на 96-м году жизни. Об этом сообщила помощница актера Джойс Коэн.

Причина смерти актера не называется. Известно лишь, что он скончался 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз в Калифорнии, уточняет со ссылкой на источник газета New York Times.

Хэл Холбрук играл в театре и кино. Он был обладателем престижной театральной премии «Тони».

На его счету множество второстепенных ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Вся президентская рать», «Похищение президента», «Уолл-стрит» и других.

Холбрук был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в картине «В диких условиях» 2007 года.

актерголливудский актерумер актер
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Все мнения
О проекте