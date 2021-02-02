Скончался актер из фильма «Воды слонам!»

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Американский актер Хэл Холбрук, известный по фильмам «Воды слонам!» и «Линкольн», умер в США на 96-м году жизни. Об этом сообщила помощница актера Джойс Коэн.

Причина смерти актера не называется. Известно лишь, что он скончался 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз в Калифорнии, уточняет со ссылкой на источник газета New York Times.

Хэл Холбрук играл в театре и кино. Он был обладателем престижной театральной премии «Тони».

На его счету множество второстепенных ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Вся президентская рать», «Похищение президента», «Уолл-стрит» и других.

Холбрук был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в картине «В диких условиях» 2007 года.