Детский сад на 250 мест построят в поселении Мосрентген

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

«Мосрентген», квартал №23 Карта всех событий

Детский сад в стиле функционального конструктивизма построят в поселении Мосрентген. Об том во вторник, 2 февраля, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что проект детского сада на 250 мест согласован Москомархитектурой. Здание расположится по адресу: поселок «Мосрентген», квартал № 23, владение 1. Оно будет состоять из двух объемов, смещенных относительно друг друга.

— Художественное оформление фасадов зонирует его по этажам: первый этаж с его разнообразными функциями подчеркивают разноцветные вставки, второй и третий этажи с групповыми ячейками оформят в более спокойных светлых тонах. Данный стиль можно определить как функциональный конструктивизм, — добавил Сергей Кузнецов.

Здание будет построено в «Г»-образной форме. Фасады детского сада будут комбинированы из белой штукатурки и разноцветных фиброцементных панелей и керамогранитных плит. Общая площадь трехэтажной постройки займет около 3700 квадратных метров. Внутри расположатся групповые помещения, музыкальные и спортивные залы. На территории планируется разместить две спортивные площадки и прогулочные для 10 детских групп.

Читайте также: Дом на 311 квартир по программе реновации построят в Даниловском районе Москвы