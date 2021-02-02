Московская область вошла в топ-3 регионов по качеству электронных госуслуг

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Московская область вошла в топ-3 рейтинга регионов по качеству предоставления государственных услуг в электронном виде за 2020 год. Список составили в Минэкономразвития. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Во время анализа учитывались сведения о порядке получения услуги и полнота данных по теме, удобство подачи заявки, информация о ее статусе в личном кабинете, снижение числа очных визитов и возможность использования приложения.

— В прошлом году в нашем регионе запустили 30 новых электронных услуг и сервисов, — рассказал руководитель Мингосуправления региона Максим Рымар.

Он также добавил, что в 2021 году власти Подмосковья собираются перевести в электронный формат и улучшить свыше 50 госуслуг. В общей сложности на территории области предоставляется более 450 услуг, из которых 97 можно получить в онлайн-режиме. Наиболее востребованной в прошлом году стала дистанционная запись в кружки. Ей воспользовались 1,2 миллиона раз.

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