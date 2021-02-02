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Москвичи решат, как будет развиваться образовательная программа «Технограда»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москвичи решат, как будет развиваться образовательная программа «Технограда»

Юлия Ямпольская

Город

Новое голосование, посвященное инновационно-образовательному центру «Техноград», стартовало в проекте «Активный гражданин». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что горожане смогут выбрать основные направления развития образовательной программы «Технограда». Им предлагают такие варианты, как креативные технологии (дизайн, медиа, индустрия красоты и моды), промышленные профессии, кулинария и поварское дело, индустрия гостеприимства, урбанистика и благоустройство городов, профессии в сфере информационных технологий. Жители смогут выбрать до трех вариантов ответа, а также предложить свой.

Также москвичи выскажут свое мнение по поводу возраста жителей, для которых в первую очередь необходимо проводить мероприятия по профориентации. На выбор им предложили четыре варианта: для учеников начальной школы, для школьников перед определением профильного обучения, для старшеклассников при выборе вуза, для взрослых разного возраста.

Инновационно-образовательный центр «Техноград» предлагает горожанам попробовать себя в роли повара или дизайнера интерьера, а также научиться монтировать видео, создавать 3D-модели или запускать веб-сервис в домашних условиях.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в центре постоянно модернизируют образовательные программы. Так, в прошлом году на базе комплекса организовали 3,5 тысячи вебинаров и тренингов. Их прошли порядка 160 тысяч человек.

Читайте также: Бесплатные онлайн-курсы по саморазвитию запустит «Техноград» в феврале

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