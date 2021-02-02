Кадастровые номера присвоили двум домам по реновации на Кастанаевской улице

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кастанаевская улица, 44Ак1 Карта всех событий

Первые два дома по программе реновации жилья в районе Фили-Давыдково в столице получили кадастровые номера. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Уточняется, что объекты находятся по адресу улица Кастанаевская, дом 44а, корпус 2 и 3. В обоих из них зарегистрированы права собственности на первые квартиры.

Так, первый семнадцатиэтажный корпус общей площадью 28,5 тысячи квадратных метров разделен на три секции, в которых расположено 336 квартир. Второй жилой объект имеет одну секцию на 161 квартиру. Общая площадь объекта — 14,5 тысячи квадратных метров.

По словам главы ведомства Игоря Майданова, в дома в ближайшее время смогут переехать около 500 семей, которые проживают в районе Фили-Давыдково. На данный момент округ занимает вторую позицию по числу поставленных на кадастровый учет жилых объектов по программе реновации.

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