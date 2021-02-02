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Кадастровые номера присвоили двум домам по реновации на Кастанаевской улице
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Кадастровые номера присвоили двум домам по реновации на Кастанаевской улице

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 44Ак1 Карта всех событий

Первые два дома по программе реновации жилья в районе Фили-Давыдково в столице получили кадастровые номера. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Уточняется, что объекты находятся по адресу улица Кастанаевская, дом 44а, корпус 2 и 3. В обоих из них зарегистрированы права собственности на первые квартиры.

Так, первый семнадцатиэтажный корпус общей площадью 28,5 тысячи квадратных метров разделен на три секции, в которых расположено 336 квартир. Второй жилой объект имеет одну секцию на 161 квартиру. Общая площадь объекта — 14,5 тысячи квадратных метров.

По словам главы ведомства Игоря Майданова, в дома в ближайшее время смогут переехать около 500 семей, которые проживают в районе Фили-Давыдково. На данный момент округ занимает вторую позицию по числу поставленных на кадастровый учет жилых объектов по программе реновации.

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