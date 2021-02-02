Строительство школы искусств и хореографии завершили на юго-западе столицы

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Завершилось строительство школы хореографии и изобразительных искусств в районе станции метро «Проспект Вернадского». Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

— Трехэтажное здание возводится в квартале 18, корп. 5б (Ломоносовский, ЮЗАО), недалеко от станции метро «Проспект Вернадского». На основании поданного застройщиком извещения об окончании строительства назначена итоговая проверка объекта. По ее результатам будет решаться вопрос о вводе учреждения дополнительного образования в эксплуатацию, — пояснил Антосенко.

Ученики смогут получить в новой школе дополнительное и факультативное образование по различным видам танца и изобразительных искусств. На первом этаже здания разместятся классы скульптуры, живописи, прикладного искусства и истории искусств. На втором этаже будет расположен актовый зал, а на третьем появятся специальные классы для желающих заниматься танцами. Проезд к школе организуют со стороны улицы Кравченко. Общая площадь школы, возведенной за счет средств инвестора, составляет 2,7 тысячи квадратных метров.

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