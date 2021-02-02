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Учителем года 2020 года стал педагог из Ростовской области
Фото: mgurov.ru

Учителем года 2020 года стал педагог из Ростовской области

Виктория Родимкина

Образование

Победителем всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области.

Финал конкурса, где выбирали лучшего педагога страны, состоялся в Волгограде. До финальных испытаний дошли пять учителей из 85 российских педагогов.

— Победителем конкурса, учителем года стал Михаил Гуров, — сказал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Михаил Гуров получил памятный знак — хрустального пеликана, сообщает РИА Новости.

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