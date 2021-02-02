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Астролог рассказала, как пережить неблагоприятный для планеты любви февраль
Венера — одна из самых таинственных планет. Российские научные сотрудники подтвердили уникальность ее атмосферы / Фото: pixabay.com

Астролог рассказала, как пережить неблагоприятный для планеты любви февраль

Анастасия Колоскова

Общество

Василиса Володина дала советы, как пережить период, когда планета любви Венера находится в созвездии Водолея, который чреват потерями в личной жизни.

По словам телеведущей, этот период продлится со 2 по 25 февраля. Она дала рекомендации, актуальные для этого непростого времени для любовной сферы всех знаков зодиака.

— Не стоит веселиться там, где требуется сочувствие. Не стоит ожидать лебединой верности от недавнего знакомого. Не надо ограничивать свободу любимого человека, — написала Володина в разделе сторис своего Instagram-аккаунте.

Также астролог посоветовала не одеваться в этот период с «излишней оригинальностью», не сидеть дома «безвылазно» и не сохранять дистанцию «с тем, кто нравится».

Ранее Володина назвала даты рождения тех, кого ожидают денежные трудности в феврале

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астрологияВасилиса Володинасоветы
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