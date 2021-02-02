Американские подлодки могут оснастить лазерным оружием

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Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов Америки могут оснастить лазерным оружием подводные лодки. Благодаря этому американские субмарины получат возможность сбивать противокорабельные ракеты и выводить из строя оптические датчики. Об этом сообщает New Inform.

По мнению американских научных экспертов, подлодки США превратятся в огромные батареи, которые снабжают энергией лазерное оружие, подводные платформы или оборудование, используемое для спецопераций. Однако для того, чтобы это произошло, нужно провести много рутинной инженерной работы. Например, разработать соединители, позволяющие пропускать сотни киловатт электроэнергии сквозь корпус субмарины.

В настоящее время ВМС США необходимо получить генератор, который будет поддерживать подобные системные возможности. Согласно данным научно-исследовательской работы, которая описывает будущую военную технологию, с внешней стороны к подводной лодке будет подключена система, связанная с ее внутренней частью через внешние коннекторы на корпусе. Последние будут представлять собой электрические соединители, обеспечивающие электрическую цепь между внешней и внутренней частями субмарины.

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