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Подозреваемый в избиении сотрудника службы безопасности метро задержан в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подозреваемый в избиении сотрудника службы безопасности метро задержан в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Трубная Карта всех событий

Полицейские задержали ранее судимого приезжего мужчину, который подозревается в нанесении побоев сотруднику службы безопасности столичного метро. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Уточняется, что инцидент произошел ночью на станции «Трубная». Злоумышленник в ответ на замечание, которое сделал представитель службы безопасности, нанес ему не менее двух ударов по лицу. При попытке скрыться подозреваемого остановили очевидцы, проходившие мимо.

Видео: пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Уголовное дело возбудили по статье 116 УК РФ («Побои»). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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