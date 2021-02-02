Подозреваемый в избиении сотрудника службы безопасности метро задержан в Москве
Полицейские задержали ранее судимого приезжего мужчину, который подозревается в нанесении побоев сотруднику службы безопасности столичного метро. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Уточняется, что инцидент произошел ночью на станции «Трубная». Злоумышленник в ответ на замечание, которое сделал представитель службы безопасности, нанес ему не менее двух ударов по лицу. При попытке скрыться подозреваемого остановили очевидцы, проходившие мимо.
Уголовное дело возбудили по статье 116 УК РФ («Побои»). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Читайте также: СК завершил расследование дела об избиении москвичом фельдшера скорой помощи