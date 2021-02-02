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Более 2,5 тысячи домов капитально отремонтируют в Москве в 2021 году
Фото: Наталия Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Более 2,5 тысячи домов капитально отремонтируют в Москве в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

В этом году в Москве капитальный ремонт ожидает 2,5 тысячи домов. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, стало известно, что в соответствии с региональной программой капремонта заменят три тысячи лифтов.

В течение пяти лет существования программы были отремонтированы около 10 тысяч домов, также поменяли более 36 тысяч лифтов. В домах, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, почти не осталось лифтов, прослуживших свыше 25 лет. В минувшем году провели работы по капремонту в 2081 доме и плановую замену 2254 лифтов.

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