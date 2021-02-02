Более 20 площадей, улиц и набережных благоустроят в столице в 2021 году

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Комплекс городского хозяйства Москвы в этом году проведет работы по благоустройству 24 площадей, улиц, набережных, сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

— Основными задачами комплекса городского хозяйства Москвы на 2021 год станут работы по созданию комфортной и безопасной городской среды — благоустройство площадей, улиц и парков, повышению качества проживания москвичей — ремонт жилых домов и благоустройство дворовых территорий, обеспечению надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры, поддержанию чистоты и порядка в городе и экологическому мониторингу и охране окружающей среды, — пояснили в пресс-службе.

Всего будут благоустроены 24 площади, улицы и набережных, а также 106 парков и знаковых объектов в жилых районах (бульваров, скверов, парков, водоемов). В центре города приведут в порядок Хрустальный и Дмитровский переулки. Продолжатся работы по благоустройству Ленинского проспекта.

Комплексные мероприятия пройдут на двух вылетных магистралях — улице Красной Пресни и Звенигородского шоссе от метро «Баррикадная» до ТТК и участке проспекта Андропова — от метро «Коломенская» до Липецкой улицы. В 2021 году планируется провести комплексное благоустройство набережных острова Балчуг — Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатской, Фалеевского и Раушского переулков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, пройдут работы по благоустройству территорий, прилегающих к 26 транспортным объектам, общей площадью 148,5 га, установке 267 подъемных платформ для маломобильных граждан и установке 31,2 тысячи опор освещения.

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