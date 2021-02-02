Восстановлено движение трамваев в районе МЦК Верхние Котлы
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Верхние Котлы Карта всех событий
На Варшавском шоссе в районе МЦК Верхние Котлы восстановлено движение трамваев №№ 3, 16, 47, 49.
— Восстановлено движение трамваев по Варшавскому шоссе, — уточняет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что трамвайные маршруты были временно изменены из-за ДТП на путях. Для проезда по Варшавскому шоссе жителей столицы просили пользоваться автобусами.
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