Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Восстановлено движение трамваев в районе МЦК Верхние Котлы
Фото: АГН Москва

Восстановлено движение трамваев в районе МЦК Верхние Котлы

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Верхние Котлы Карта всех событий

На Варшавском шоссе в районе МЦК Верхние Котлы восстановлено движение трамваев №№ 3, 16, 47, 49.

— Восстановлено движение трамваев по Варшавскому шоссе, — уточняет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что трамвайные маршруты были временно изменены из-за ДТП на путях. Для проезда по Варшавскому шоссе жителей столицы просили пользоваться автобусами.

Читайте также: Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановили после ДТП

Департамент транспорта Москвытрамваи МосквыДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Все мнения
О проекте