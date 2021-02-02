Количество заболевших COVID-19 в Швейцарии превысило 526 тысяч

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Швейцарии превысило 526 тысяч, прививку от COVID-19 сделали 315 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

Так, по состоянию на вторник, 2 февраля, в Швейцарии выявили 1633 новых случая коронавируса. Уточняется, что в страну доставили свыше 517 тысяч доз вакцины.

В Швейцариимасштабная вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. Власти одобрили две вакцины для экстренного использования, среди них: препараты компании Moderna, а также производства Pfizer/BioNTech, передает РИА Новости.

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