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Тамара Глоба: Отголоски коронавируса будут возвращаться к нам до 2023 года
Фото: youtube.com / Alla Zanimonets

Тамара Глоба: Отголоски коронавируса будут возвращаться к нам до 2023 года

Елена Фролова

Здоровье

Астролог Тамара Глоба рассказала, когда можно ожидать «отступления» коронавируса. Об этом сообщает News.ru.

— Еще в марте я говорила, что спустя год, то есть можно сказать, что уже сейчас, наступит более свободное от всех ограничений время. Мы сможем постепенно куда-то ездить, особенно весной и летом. Однако не все страны откроют свои границы для нас, и Россия не будет для всех доступна, — отметила астролог.

По ее словам, важно обратить внимание на то, что ситуация с COVID-19 не будет меняться. Тамара Глоба считает, что будут появляться новые штаммы инфекции. При этом в мире есть и другие заболевания, связанные с экологией, вредным производством и различными искусственными факторами, добавила эксперт.

— В течение 2021 года сложности, связанные с дыханием, нас не оставят. В конце лета и начале осени будут проблемы, которые принесут потоки воздуха. В связи с этим остро встанет вопрос с обучением и образованием, — продолжила Тамара Глоба.

В заключение она добавила, что отголоски новой коронавирусной инфекции будут волнами возвращаться до 2023 года.

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коронавируспрогнозТамара Глоба
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