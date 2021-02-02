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Представителей всех зарегистрированных партий пригласят на Всебелорусское собрание
Фото: Pixabay / jorono

Представителей всех зарегистрированных партий пригласят на Всебелорусское собрание

Кирилл Николаев

В мире

Власти Белоруссии направляют приглашения на Всебелорусское народное собрание (ВНС) представителям всех зарегистрированных в стране партий. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

— Помимо делегатов есть и приглашенные, планируется более 300 человек. Они будут участвовать в собрании — не являться делегатами формально, не участвовать в голосовании, но тем не менее иметь право выступления, — цитирует Головченко РИА Новости.

Он отметил, что приглашенные представляют все зарегистрированные в Белоруссии политические партии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания. Оно состоится в Минске 11–12 февраля 2021 года. Всего на ВНС пригласили 2,7 тысячи человек. Они обсудят ключевые положения программы социально-экономического развития Белоруссии на следующие пять лет и направления общественно-политического развития страны. При этом известно, что оппозиция не признает ВНС как легитимный орган и площадку для выражения мнений.

На сегодняшний день Всебелорусское народное собрание представляет собой встречу представителей правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры страны. Данное мероприятие проводится раз в пять лет. В последний раз оно состоялось в Минске в июне 2016 года.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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