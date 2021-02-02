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Сообщение о возгорании на севере Москвы поступило в МЧС
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Сообщение о возгорании на севере Москвы поступило в МЧС

Руслан Давлетшин

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Полярная улица, 54к3 Карта всех событий

В МЧС поступила информация о возгорании на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

По предварительным данным, пожар произошел по адресу улица Полярная, дом 54, корпус 3. Уточняется, что возгорание началось в административном здании.

В настоящее время информация уточняется. Причины предполагаемого возгорания неизвестны.

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