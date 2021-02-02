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Скончался британский ветеран Том Мур, собравший миллионы на борьбу с COVID-19
Фото: pixabay.com

Скончался британский ветеран Том Мур, собравший миллионы на борьбу с COVID-19

Никита Абрамов

Общество

В Великобритании в возрасте 100 лет скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. В самом начале пандемии коронавируса он помог собрать почти 33 миллиона фунтов для борьбы с распространением инфекции.

Неделю назад у сэра Тома диагностировали коронавирус, после чего 31 января 2020 года его госпитализировали с воспалением легких.

— Мы с глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура. Мы счастливы, что могли быть с ним в последние часы его жизни, мы провели много часов в разговорах, вспоминая наше детство и нашу прекрасную маму. Мы вместе смеялись и вместе плакали, — цитирует совместное заявление дочерей Мура BBC News Русская служба.

Отмечается, что летом 2020 года королева Великобритании Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.

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